Si alza il sipario del nuovo Teatro Olimpia di Vecchiano e arrivano 5 spettacoli

7 dicembre 2024 - Conclusi i lavori aldi, in arrivo cinque eventi teatrali per festeggiare la riapertura e il Natale, ad ingresso libero per tutti coloro che vi vorranno prendere parte. "Le lavorazioni alhanno riguardato interventi di ecoefficentamento energetico del valore di circa 320mila euro grazie ad un finanziamento ottenuto coi fondi Pnrr dalla nostra Amministrazione Comunale. Adesso andremo a riaprire ildelcon una serie di eventi dal sapore natalizio", afferma il sindaco diMassimiliano Angori. "Gli interventi sono stati cofinanziati anche dal Gestore dei Servizi Energetici Nazionale - aggiunge l'assessora ai servizi del territorio del Comune diSara Giannotti -. Il tutto ci ha permesso realizzare lavori di ecoefficientamento e riduzione dei consumi energetici".