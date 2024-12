Lanazione.it - Regione, i giorni della verità. Proietti annuncia la Giunta. Partiti e sanità i fronti caldi

Durante la cerimonia di accensione dell’Albero di Gubbio ha richiamato di nuovo lo ’spirito francescano’, che l’ha guidata in campagna elettorale. Ma ora a Stefania, neo-presidente, serve di più. Perché quella che inizia è la settimana decisiva per la composizionenuovache dovrà guidare l’Umbria nei prossimi cinque anni. Un puzzle non facile, anche perché lo sbarramento dei cinque assessori limita e non di poco le possibilità di scelta e di equilibri tra le forze politiche che hanno sostenuto il Campo larghissimo del centrosinistra consentendo adi vincere alla grande sbaragliando la coalizione che sosteneva Donatella Tesei. La presidente su una cosa ha le idee molto chiare: nessun compromesso. "Ascolto tutte le proposte – avrebbe chiarito agli alleati – ma alla fine decido io.