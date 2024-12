Giornalettismo.com - Ora TikTok rischia seriamente il ban negli Stati Uniti

Il ban diè sempre più vicino.ultimi giorni, infatti, si è consumato un nuovo passaggio della vicenda che, ormai, va avanti da diversi anni, almeno da quando – nel 2020 – la precedente amministrazione di Donald Trump aveva lavorato affinché fosse predisposta una legge che obbligava ByteDance a vendere il suo ramo americano (all’epoca, il soggetto individuato per l’acquisizione era Oracle) per evitare possibili ingerenze straniere nella gestione dei dati personali dei cittadini americani. Visto che la legge è stata successivamente applicata sotto l’amministrazione Biden e che una prima sentenza aveva confermato l’obbligo didi vendere per continuare a essere operativo, ByteDance aveva presentato un ricorso, basato sul Primo Emendamento, ovvero sulla libertà d’espressione garantita sul suolo Usa.