Olimpiadi Milano-Cortina 2026: in rete il calendario. Quando inizierà la vendita dei biglietti

, 9 dicembre 2024 – Volete assistere a qualche gara delleinvernali? Iniziate a studiare il programma. È in, infatti, ilufficiale dell’appuntamento a cinque cerchi. Le medaglie in palio saranno 195, 25 i giorni di competizioni e oltre 3.500 atleti: l'Olimpiade italiana della neve e del ghiaccio si annuncia un'edizione indimenticabile.30 DICEMBRE 2023 IL LOGO DELLEINVERNALIIN PIAZZA DUOMO AFOTO ROBY BETTOLINI La procedura Per garantirsi l'accesso prioritario ai posti migliori e non perdere l'occasione di assistere dal vivo alle prove dei propri sport preferiti, gli organizzatori indicano che è necessario registrarsi alla piattaforma Ticketing ufficiale entro il 15 gennaio. Solo così si avrà accesso alla prima fase di, il cui inizio è previsto per il 6 febbraio 2025, esattamente un anno prima della cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici che si terrà allo stadio di San Siro.