FERRARA – "Natività. Madre e Figlio nell'arte", il nuovo libro di Vittorio Sgarbi

FERRARA – In libreria dal 3 dicembre “” (La nave di Teseo – Collana i Fari), ildi. Un viaggio attraverso i secoli, riccamente illustrato, alla scoperta non solo di capolavori imprescindibili, ma del legame più antico e profondo del mondo, la, che allude, nella stessa misura, al mistero della vita di ognuno di noi e al rapporto dell’uomo con Dio.Dallee Annunciazioni disincarnate e divine, con il cielo infuso d’oro, dell’arte bizantina,ci conduce attraverso la rivoluzione della pittura moderna, che ha rappresentato unasempre più terrena, sempre più vicina alla vita. Ma la conquista della verità per questo soggetto così misterioso e suggestivo non è stata lineare: la storia dell’arte indica ripensamenti e ritorni, cortocircuiti continui tra ideale e reale.