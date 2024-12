Anteprima24.it - Napoli, Trapanese denuncia: “Falsità e offese omofobe da consigliera municipale”. Lei nega

Tempo di lettura: 4 minutiL’assessore parla di un “episodio grave”, corredato di “” e perfino “” a lui. Lucachiede le dimissioni di Eliana Troise,della lista Moderati con Manfredi alla Municipalità 4 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale). Lei, insegnante di professione, un passato in Forza Italia, però smentisce. E a dimettersi non ci pensa: “Sono sempre in maggioranza e la sostengo”. La vicenda nasce venerdì scorso, in consiglio. Alla seduta partecipa l’assessore alle politiche sociali. È lì per rispondere sulle problematiche del territorio, in piena zona Ferrovia. La tensione sale quando prende parola Troise. “Tutto quanto detto dallaè finto, basato su dicerie” dichiaraad Anteprima24. “Non lo posso accettare – aggiunge – da una persona che è una docente ed è in un consiglio, e dovrebbe guidare i cittadini verso la risoluzione dei problemi, non strumentalizzarli”.