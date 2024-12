Tvzap.it - Myrta Merlino via da “Pomeriggio 5” per settimane: i motivi e chi la sostituisce

News tv. Myrta Merlino via da "Pomeriggio 5" per settimane: i motivi e chi la sostituisce – Novità per il pubblico Mediaset. Myrta Merlino via da Pomeriggio 5 già a partire dalla prossima settimana. A dare la clamorosa notizia è "Dagospia", che chiarisce anche i motivi dell'allontanamento della nota giornalista dal programma, che continuerà ad andare in onda anche senza di lei. Myrta Merlino via da "Pomeriggio 5" per settimane: i motivi e chi la sostituisce. Per qualche giorno i telespettatori dovranno fare a meno di Myrta Merlino. La conduttrice di Pomeriggio Cinque andrà in ferie il prossimo 13 dicembre, lasciando il timone del programma a Dario Maltese fino al 6 gennaio.