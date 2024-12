Musica il ‘Requiem’ di Verdi a Tangeri grazie a coproduzione Italia-Marocco

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Unaitalo-marocchina tra Fondation Ténor pour la Culture e il Comitato nazionaleno(Cidim) per interpretare ildi Giuseppe: quattro solistini accompagnati dall’Orchestra Filarmonica dele dal Coro Filarmonico del. La prima esibizione è prevista questa sera, lunedì 9 dicembre, al Palais des Arts et de la Culture di, gli altri tre appuntamenti sono in calendario domani martedì 10 dicembre al Théâtre Mohammed V a Rabat e giovedì 12 e venerdì 13 dicembre al Théâtre Mohammed VI a Casablanca. Sul palcoscenico delle prestigiose location saliranno quattro straordinari solisti Annarita Taliento soprano, Giorgia Gazzola mezzosoprano, Danilo Formaggia tenore, Carlo Agostini basso. Con loro il Coro San Gregorio Magno di Trecate guidato dal Direttore e Maestro del coro Mauro Trombetta, e i musicisti Sonia Formenti, flauto Paolo Casiraghi, clarinetto Fabrizio Mezzari, tromba Gianluca Tassinari, oboe Alice Scacchetti, fagotto Corrado Barbieri, fagotto.