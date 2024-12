Formiche.net - Meloni? Una fonte di energia. Trump racconta Giorgia al New York Post

“È una vera e propriadi, te lo dico io. È fantastica”. Parla così al NewDonalddiil giorno dopo la cena di gala parigina per la riapertura di Notre Dame, appuntamento che è coinciso con due fatti: il primo viaggio del 47mo presidente eletto in Europa dopo le elezioni dello scorso 5 novembre e l’impellenza di intervenire nei dossier più scottanti che riguardano la politica estera, anche in virtù di un nuovo dialogo Usa-Ue (su cui l’Italia ha una posizione di vantaggio).ha detto di aver avuto un “grande” incontro con il primo ministro italiano, che ha descritto come una persona dotata di “molta”. “Sono stato molto con lei”, ha detto al quotidiano americanodi, sottolineando che hanno cenato insieme durante il ricevimento dei 60 leader mondiali.