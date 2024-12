Thesocialpost.it - Maltempo a Bologna: evacuazioni e allerta rossa per i torrenti Idice e Zena

La nuova ondata diha alzato il livello dia San Lazzaro di Savena e Pianoro, dove le piogge incessanti hanno portato alla piena dei, già colpiti nelle scorse alluvioni. Alle 23:00, le autorità hanno disposto l’evacuazione di numerosi residenti a ridosso dei corsi d’acqua, dopo il superamento della sogliadi livello idrometrico. I cittadini sono stati invitati a raggiungere i piani alti delle abitazioni e a spostare veicoli e animali lontano dalle zone a rischio.La situazione a San LazzaroA Pizzocalvo, il monitoraggio dell’ha registrato livelli oltre il limite massimo. Il Comune ha emesso un’ordinanza di evacuazione che ha interessato aree come il borgo del Farneto, già devastato dalle ultime due alluvioni, e altre zone critiche, tra cui via del Seminario a Mura di San Carlo, via del Fiume ae varie strade di Pizzocalvo.