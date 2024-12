Liberoquotidiano.it - Malattia misteriosa: primo caso in Italia a Lucca, le condizioni del paziente

Il reparto Malattie Infettive dell'ospedale diha lanciato l'allarme all'Istituto superiore di sanità: “Abbiamo seguito uncon febbre, tosse cefalea e anemia, rientrato dal Congo, lo ha colpito unache non siamo riusciti ad individuare. Abbiamo eventualmente il siero raccolto durante la fase acuta dellae abbiamo ripetuto il campione in questi giorni, facendolo congelare insieme al sangue. Ritenete opportuno l'invio presso il vostro laboratorio?”. La mail è partita la sera di sabato. Subito si è attivato il ministero della Salute esono arrivati anche i Nas, per raccogliere le provette e portarle a Roma. Questoè il, fuori dall'Africa, a contrarre il virus del Congo? Nessuno lo pensa ancora, ma bisogna attendere i risultati di laboratorio.