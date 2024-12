L’ultimo tentativo di Matteo Salvini che ci riprova | per lo sciopero di Santa Lucia chiede ai sindacati una riduzione E li invita al Mit

Leggi su Open.online

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, ha convocato per domani alle 14 al Mit i. Undi confronto, fa sapere il ministero, con le organizzazioni che hanno annunciato loper giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. L’invito è arrivato dopo la lettera diaiche hanno organizzato lo stop di due giorni, «auspicando l’annullamento o il ridimensionamento delle manifestazioni». Il Mit si appella al «senso di responsabilità», anche in considerazione del periodo prenatalizio caratterizzato da un incremento degli spostamenti. Per venerdì prossimo, festa di, è in programma un nuovonazionale di 24 ore nel settore pubblico e privato che coinvolgerà treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo. Lo stop dovrebbe partire dalle 21 di giovedì 12 alla sera di venerdì 13 dicembre.