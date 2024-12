Lettera43.it - Lega Serie A, fumata grigia per la nomina a presidente: non è stato raggiunto il quorum

nell’assemblea dellaA del 9 dicembre: rimandata l’elezione del nuovo. Ezio Simonelli, unico candidato, ha ottenuto 13 voti, uno in meno rispetto ai 14 richiesti comeminimo dallo statuto. Tra le altre schede, sei sono risultate bianche e una è stata espressa a favore di Mario Draghi. La mancata elezione rinvia la decisione a una futura assemblea, la cui data non è ancora stata stabilita. Non ci saranno ulteriori votazioni per la giornata del 9 dicembre infatti. Situazione di stallo anche per ladell’amministratore deto. L’attuale ad, Luigi De Siervo, ha ricevuto solo due preferenze, mentre 16 schede sono rimaste bianche, una è risultata nulla e una è andata a Maurizio Beretta. Anche per le altre cariche all’ordine del giorno non si è giunti ad alcuna decisione, lasciando tutto sospeso fino al prossimo incontro dei club.