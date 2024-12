Calciomercato.it - La sconfitta costa caro, esonero deciso: UFFICIALE il nuovo allenatore

Leggi su Calciomercato.it

Cambio in panchina dopo lanel weekend: salta un altro, la società ha già annunciato il sostitutoufficializzato nel giro di poche ore. La società ha fatto tutto di fretta dopo laarrivata nel weekend.Lail(LaPresse) – Calciomercato.itIn Serie A a tremare è Paolo Zanetti, con il 4-1 rimediato dal Verona contro l’Empoli che lo ha portato ad un passo dall’. Sarebbe il quinto dopo il doppio cambio sulla panchina della Roma e i ribaltoni di Genoa e Lecce. Ma c’è un’altra panchina che ha già cambiato padrone quest’oggi con la società che non ha avuto dubbi per l’: Rolando Maran da qualche ora non è più l’del BresciaFatale al tecnico il ko contro il Catanzaro, un 2-1 che ha fatto precipitare le Rondinelle al decimo posto in classifica, non lontano dalla zona playoff ma con un andamento nelle ultime giornate che ha fatto scattare l’allarme.