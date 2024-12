Lapresse.it - La Scala, Meyer: “Costretto a lasciare per bizzarra norma su limite età”

Il sovrintendente uscente delladi Milano, Dominique, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica, dopo la Prima del 7 dicembre in cui ha toccato vari argomenti: lache lo costringe a, il suo successore, la situazione economica dello storico teatro d’opera milanese. Lavoluta da Sangiuliano“Nel momento in cui annunciavo un utile di quasi 9 milioni di euro, cosa mai successa alla, ho saputo che lì mi sarei fermato. Trovo questa, voluta dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, piuttosto”, ha dichiaratoche ha poi aggiunto: “In Italia si può essere capo dello Stato o presidente del Senato ben oltre i 70 anni, per un incarico molto meno oneroso come la sovrintendenza di un teatro c’è undi età”.: “Non sono un accentratore”Lavoro 90 ore alla settimana, con la stessa energia di vent’anni fa.