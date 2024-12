Ilgiorno.it - La miopia nei bambini: un problema spesso sottovalutato

Leggi su Ilgiorno.it

La: un fenomeno in crescita. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attualmente 250 milioni di persone soffrono di disabilità visiva. Le previsioni sono ancora più allarmanti: entro il 2050, si stima che 5 miliardi di persone saranno miopi. Se ne è discusso a Milano, in occasione della conferenza stampa dal titolo ‘I genitori e la salute visiva dei loro, cosa pensano le famiglie italiane sulla gestione della’. "Laè infatti un tema estremamente attuale e sempre più urgente”, ha spiegato Maurizio Ferrant, Medical Affairs Manager EssilorLuxottica Wholesale Italia. “Rispetto al passato, stiamo osservando unadiversa, che non può essere giustificata esclusivamente da fattori genetici, ma è fortemente influenzata dai modelli di vita odierni. Tra 25 anni, un bambino su due – o forse anche di più – sarà miope, a meno che non si intervenga tempestivamente.