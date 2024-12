Ilrestodelcarlino.it - La magia del Natale anglosassone col coro femminile della Veneziani

Ildell’Accademia Corale Vittore’Città di Ferrara’, che nel 2025 si accinge a celebrare i propri 70 anni di attività, propone al pubblico del Ridotto un Concerto didi grande fascino, stasera alle 20.30. Le scelte di Teresa Auletta, dal 2019 direttrice del, sono cadute quest’anno su A Ceremony of Carols di Britten, in omaggio alla tradizionecoralità natalizia, tra le più felici e sentitenostra cultura. Si tratta di un lavoro da concerto drammatizzato: i coristi procedono al loro posto cantando a cappella e, alla fine, si congedano in modo simmetrico. L’Alleluia finale può essere ripetuto tante volte quanto necessario per riportarli verso la loro destinazione. I canti natalizi sono per voci infantili a tre parti, e possono ovviamente essere cantati anche da donne adulte.