Katie Holmes difende la figlia Suri Cruise dalle notizie che girano sulle finanze della 18enne e il fondo fiduciario di papà Tom Cruise | è tutto falso!

Mamma orsa è tornata a farsi sentire. Perché su di lei si può dire (quasi). Ma quando toccano la sua cucciola, si trasforma in una furia. Nessuno osi disturbare, è l’avvertimento di. L’attrice, in una mossa decisamente inedita vista la sua tendenza al low profile, ha pubblicato sui social una secca smentita a una notizia uscita sulla stampa che parlava delleterzogenita di Tom.Attenzione: non una storia, che dopo 24 ore sparisce. Un vero post sulla sua pagina Instagram. Che potrebbe rimanere lì potenzialmente per sempre. E che in poche ore ha ricevuto migliaia di commenti a sostegno. Ma cosa è successo davvero?, come una mamma orsa arrabbiata,lache: è! (foto Ipa)è diventata milionaria grazie aldiTomIl tabloid inglese Daily Mail ha scritto nei giorni scorsi che la neo-maggiorenne, che a settembre ha iniziato l’università, sarebbe diventata milionaria dal giorno alla notte.