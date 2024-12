Hello World il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari | Presentiamo un lato inedito del gruppo – L’intervista

Leggi su Open.online

è il settimodeie probabilmente il più complesso della loro carriera. C’entra il carico di responsabilità che grava sulle spalle della band bergamasca, chiamata a confermare il successo stratosferico vissuto da Ringo Starr in poi: quando il clamore della loro musica nel circuito indie, che emanava gli ultimi respiri, si è propagandato in quello mainstream. E poi è arrivato Fake News, due anni fa,che hanno portato in tour prima negli stadi e poi nei palazzetti, con un milione di biglietti che sono stati praticamente polverizzati. Un successo che deriva dalla capacità di raccontare un’intera generazione con intimità e onestà. «Non c’è strategia – spiegano a Open -, a noi piace fare pezzi pop per indole, perché piace anche a noi sei stare a cantare quasi da ubriachi una canzone sotto il palco.