Esplosione in un deposito di carburanti a Calenzano, due morti, 9 feriti e 3 dispersi

AGI - È di 2 morti, 9e 3il bilancio provvisorio dell'avvenuta intorno alle 10:15 neldi stoccaggio nell'area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). "La macchina dei soccorsi è partita immediatamente e abbiamo attivato l'allertamento invitando le persone del luogo a restare al chiuso, in attesa di conoscere se e quali effetti abbiano prodotto le sostanze tossiche", ha riferito in una nota il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. "Sono in costante contatto con il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per seguire l'evolversi della situazione", ha aggiunto "esprimo il mio cordoglio alle famiglie delle vittime e mi stringo aie ai loro cari, confidando in una pronta ripresa". Tenere chiuse le finestre L'area dell'incidente è circoscritta.