Parigi. Più ancora della riapertura della cattedrale di Notre-Dame a cinque anni dall'incendio che l'ha ridotta in macerie, l'immagine simbolo della giornata di sabato è l'intensadisui gradini dell'Eliseo tra Donald Trump, fresco vincitore delle elezioni americane, e Emmanuel, il presidente della Repubblica francese. Dopo essere uscito dalla sua auto all'interno dell'Eliseo, dovelo aspettava per un incontro bilaterale che si è in seguito trasformato in trilaterale con l'arrivo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il tycoon americano ha dato subito inizio al suo show: tirando con veemenza verso il suo corpo ladestra di. Poi, i due leader si sono diretti verso l'entrata del palazzo presidenziale, e in cima ai gradini si sono girati verso le telecamere.