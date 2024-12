Notizie.com - Criminali più ricercati, l’Europol aggiorna la lista: ci sono altri due fuggitivi italiani. “Sangue sulle loro mani”

24 i nuovi profili di assassini eper reati gravi cheandati ad allungare ladeipiùd’Europa. Tra di essi cilegati alla ‘ndrangheta e alla sacra corona unita.piùla: cidue. “”“Questi individui hanno lesporche di. – ha fatto saperein una nota – Hanno causato o tentato di causare la morte di un’altra persona e potrebbero essere tra di noi”. Si tratta dello European Network of Fugitive Active Search Teams (Enfast), supportato da Europol, che gestisce il sito web Eu Most Wanted per ritrovare iin tutta Europa. Attualmente sul portalepresenti 454 profili di.Entrambi iinseriti in queste ore sul portalebollati come “pericolosi”,condannati all’ergastolo e devono rispondere dei reati di omicidio e lesioni personali gravi.