Superguidatv.it - Cambio palinsesto Mediaset: Endless Love non raddoppia il serale nella settimana 9-15 dicembre

Dopo il doppio appuntamentocon la soap turca(Kara Sevda) della scorsa, si torna alla consueta programmazione. Le vicende di Kemal e Nihan torneranno così a occupare lo slot orariodi Canale 5 solo il giovedì, senza il doppio appuntamento che lascorsa li ha visti protagonisti anche il martedì sera. Variazione“abbandona” il martedì seraQuestai fans dell’amata dizi turca dovranno rinunciare al doppio appuntamentosu Canale 5. A differenza di quanto accaduto lo scorso martedì infatti – il 10non ci sarà spazio per il “raddoppio” difascia. La soap non sarà trasmessa, per lasciare il posto al film “Top Gun – Maverick”.– oltre agli appuntamenti quotidiani in daytime – tornerà all’appuntamento con i suoi fansserata di giovedì 12