Bove, domani l'impianto del defibrillatore (non fisso). Poi scelta autonoma

Passato l’enorme spavento dopo il malore nel corso di Fiorentina-Inter, Edoardoè pronto alle dimissioni dall’ospedale. Come scrive Sport Mediaset,gli sarà impiantato ilsottocutaneo, che non sarà però. Lasciandogli unaimportante da prendereINTERVENTO – Dopo essersi ripreso al meglio, per Edoardosi prospettano le dimissioni dall’ospedale Careggi di Firenze. Il centrocampista della Fiorentina può lasciare il nosocomio tra giovedì e sabato, dopo aver ultimato i restanti controlli. Nella giornata di, inoltre, è previsto l’intervento per l’installazione delsottocutaneo. Che, come fanno sapere dalla società viola, sarà removibile. Questo significa che sarà poidel giocatore se mantenerlo o farselo togliere. Nel secondo caso, avendo così la possibilità – passasse i necessari controlli – di continuare a giocare in Italia.