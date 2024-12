Lanazione.it - Aquila. Non basta il cuore

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 09 dicembre 2024 – Non èto un buon Montevarchi, soprattutto nei secondi 45 minuti, per fermare il Grosseto di mister Consonni, che arrivava all'incontro al "Brilli Peri" reduce da 7 risultati utili consecutivi. Nonostante ciò i ragazzi di mister Lelli hanno dimostrato grande tenacia e voglia, soprattutto dopo l'iniziale svantaggio siglato dal bomber della squadra maremmana Marzierli. Una partita sicuramente caratterizzata dai singoli episodi( arbitrali e non solo) che hanno portato il match a diventare sempre più maschio e intenso. Nell'intervista post partita il portiere locale classe 2006 Testoni e successivamente mister Lelli, hanno analizzato l'incontro concluso con il risultato di 1-2 per gli ospiti. " Noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, eravamo reduci dalla trasferta di Trestina dove avevamo fatto bene solamente nella parte finale dell'incontro quando eravamo sotto 2-0.