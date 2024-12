Tvplay.it - Ansia Milan, scenario drammatico per Fonseca: tremano anche i tifosi

Ilsi trova di fronte unoche potrebbe verificarsi nella prossima partita di Champions League:e iLa sconfitta contro l’Atalanta ha fatto infuriare Pauloche ha protestato davanti alle telecamere per le decisioni arbitrali. Non è ancora chiaro se ci saranno delle conseguenze come una squalifica, sta di fatto che iloggi è a -9 dal quarto posto. In Coppa Italia ha superato il turno e in Champions League per rientrare nelle 24 e passare la maxi-classifica deve tenere alta la guardia.per(ANSA) Tvplay.itIn Champions ci sono tre partite da giocare contro avversari abbordabili: Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Con nove punti è possibileche i rossoneri rientrino nei primi 8 posti,se la sensazione è che si deciderà tutto all’ultima giornata.