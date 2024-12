Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Una poltrona per due” a “Kraven”

Torna al“Unaper Due”. Il film, diretto da John Landis, con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, cult natalizio, viene riproposto nelle sale in versione restaurata.Altre novità sul grande schermo sono costituite da “– Il cacciatore”, con Russell Crowe, e “Overlord – Il film: Capitolo del Santo Regno”.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Freud – L’ultima analisi”, “Oceania 2”, “La stanza accanto”, “Criature”, “Il gladiatore 2” e “Ops! È già Natale”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in.LUNEDI’ 9 DICEMBRECAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“La stanza accanto” (The room next door) – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);“Giurato numero 2” (ore 20:30).