AEW: Problemi familiari dietro l'assenza di Rush e Dralistico

La Faccion Ingobernable, la stable AEW composta dae The Beast Mortos, stava guadagnando un discreto seguito all’interno della fanbase, grazie alle prestazioni di Mortos e alla recente aggiunta di un nuovo, leggendario manager come Jake The Snake Roberts. Se non fosse che nelle ultime settimane due terzi del gruppo sono “spariti” dalla programmazione, scatenando un po’ di indiscrezioni e di rumor tra i fan.Ecco il motivo delMa ora è tutto più chiaro: durante la puntata di Collision, in cui Mortos ha sconfitto Aaron Solo in meno di un minuto, i commentatori hanno specificato chediè dovuta a, con i due fratelli che sono rientrati in Messico proprio per questo motivo. L’ultimo incontro diè stato un tag team con Mortos, con una sconfitta contro gli Acclaimed il 16 novembre in un’eliminatoria per partecipare al fatal four way di Full Gear, mentreè assente addirittura dalla puntata di Rampage dell’1 novembre (anche se a inizio dicembre ha lottato in Messico, rimanendo comunque attivo sul ring).