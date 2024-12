Iodonna.it - Accuse gravissime contro il rapper, marito di Beyoncé, che è finito nell'indagine che coinvolge Puff Daddy. Lui si difende sui social: «Un tentativo di ricatto»

New York, 9 dic. (askanews) – Ile produttore Shawn Carter, in arte Jay-Z, è accusato di avere violentato nel 2000 una ragazzina di 13 anni assieme alla star dell’hip-hop Sean Combs, alias P Diddy o(tra i vari pseudonimi anchey, Diddy, e Love).contenute in una denuncia depositata domenica 8 dicembre in tribunale, che ildella superstarnega.e Jay-Z mostrano i gemelli guarda le foto Jay-Z, che detiene il record comecon il maggior numero di vittorie ai Grammy Awards (insieme a Kanye West, con 24 premi) e ha sostenuto la campagna di Hillary Clinton e la rielezione di Barack Obama, secondo l’accusa avrebbe violentato la 13enne assieme a Combs a un after party seguito gli Mtv Video Music Awards nel settembre del 2000.