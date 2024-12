Sport.quotidiano.net - Use Rosa Scotti domina Cagliari: vittoria schiacciante 76-31 al Pala Sammontana

Leggi su Sport.quotidiano.net

EMPOLI – Grande prova di forza dell’Use, che allascia appena le briciole a, l’altra grande sorpresa di questa prima parte di stagione proprio insieme alle biancorosse empolesi. Le sarde reggono giusto i primi dieci minuti, poi vengono travolte da un Usepraticamente perfetta. Fino a che c’è partita la squadra di coach Cioni gioca con lucidità appoggiando la palla sotto canestro dove Vente detta legge. Poi, col passare dei minuti, trova situazioni offensive a piacimento, tanto il proprio canestro è ‘murato’. Fin dalle prime battute Vente trova posizione e punti con facilità ed in pochi minuti si arriva sul 12-5.da fuori non ne mette una, Tarkovicova invece sì e al 10’ siamo 18-10. Ancora Tarkovicova e Leghissa per il 22-12 che porta il vantaggio empolese in doppia cifra.