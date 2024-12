Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-12-2024 ore 09:30

Luceverdevai trovati dalla redazione Dalle 10 di questa mattina per la data azionale cerimonia dell’Immacolata a Chiusa Piazza di Spagna a Piazza mignanelli via Capo le Case via dei Due Macelli e via della propaganda tra le ore 12 e le ore 17 di oggi chiusure e divieti di sosta in diverse strade del centro tra cui Piazza Santa Maria Maggiore via del Tritone e via del tram Inoltre sente a partire dalle ore 12 potrei essere chiusa la stazione Spagna della metropolitana chiusa la tangenziale est e fino alle 16 di oggi tra viale di Tor di Quinto è largo Ferraris IV indirizzo dello Stadio Olimpico per lavori vi ricordo che fino al 6 gennaio 2025 le ZTL di centro storico e del Tridente saranno attive tra le 6:30 e le 20 stesso orario esteso anche alle giornate del sabato e dei festivi con esclusione del 25 dicembre infine allerta meteo gialla della Protezione Civile Dalle prime ore della mattina da sue sul Lazio Si prevedono piogge localmente in eventi già forti a burrasca mareggiate lungo le coste esposte da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità