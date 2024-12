Donnaup.it - Torta rustica con melanzane a funghetto, provola e prosciutto

conSalve a tutti, oggi voglio mostrarvi come realizzo unacon la pasta briseè già pronta. Una ricetta facile e gustosissima. Per prepararla non cucino le classichea funghetti napoletane, ovvero, non friggo prima lee poi aggiungo i pomodorini soffritti con l’aglio; faccio tutto insieme per accorciare i tempi. Ma vediamo insieme come procedo.Vi lascio gli ingredienti e le diverse fasi di realizzazione.conPer questa ricetta ci occorre:500 grammi di10 fettine di scamorza3 fettine dicotto5 o 6 pomodorini1 spicchio di aglioqualche fogliolina di basilicosale q.b.olio extravergine di olivaparmigiano q,b,Procedimento:Come prima cosa laviamo e tagliamo a tocchettini le, poi tagliamo i pomodorini a metà.