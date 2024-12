Quotidiano.net - Svolta nel caso di Daniela Ruggi: indagato Domenico Lanza per sequestro di persona

L’ultima chiamata con la mamma la mattina del 19 settembre scorso: la 31enne era serena e si era messa d’accordo con la famiglia per vedersi nel weekend. Sabato 21 settembre, però, lei,, ha smesso di rispondere al telefono che, inspiegabilmente, da quel momento è risultato irraggiungibile. C’è unaneldella 31enne sparita quasi due mesi e mezzo fa da Vitriola di Montefiorino, nell’appennino modenese. La procura di Modena ha iscritto nel registro degli indagati, 67enne di Polinago. Il fascicolo è stato aperto con l’ipotesi di reato didie l’iscrizione dell’uomo è un atto dovuto, volto a far si che lo stesso possa difendersi ma anche a permettere agli inquirenti di indagare a 360 gradi. Parliamo dell’ultimacontattata dalla giovane, secondo le indagini ma anche di un uomo che, in diretta tv, lo scorso mercoledì ha mostrato ai giornalisti slip e calze della 31enne, sostenendo di aver custodito gli indumenti per poi restituirli a, che era solita lavarsi e cambiarsi nella sua abitazione.