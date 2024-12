Ilrestodelcarlino.it - Successo per Madama Butterfly al Teatro delle Muse: applausi per Papatanasiu e Angelico

Sette minuti diper "", in scena venerdì aldi Ancona, dove sarà replicata oggi (ore 16.30). A cento anni dalla morte del suo autore, Giacomo Puccini, l’opera ha conquistato il pubblico del Massimo dorico, grazie innanzitutto a un cast di prim’ordine, amalgamato in tutte le sue parti, in cui ha spiccato il soprano Myirtò, al debutto nel ruolo di Cio-Cio-San. Impeccabile la direzione del maestro Francesco, oggetto di ovazioni al pari della cantante, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini e del Coro Lirico Marchigiano Bellini preparato da Francesco Calzolaro. Un grandeper l’opera co-prodotta dalla Fondazione, daldell’Opera Giocosa di Savona e dalla Rete LiricaMarche. Merito anche di un’ambientazione tradizionale e di una regia ‘firmata’ dalla compianta Renata Scotto, e ripresa da Renato Bonajuto, suo ex collaboratore.