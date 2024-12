Ilfattoquotidiano.it - Spagna, le contraddizioni del “miracolo economico” spinto anche dall’immigrazione. La disoccupazione resta al top nella Ue e il pil pro capite è al palo

Occupazione e Pil in forte crescita, mae produttività inscalfibili. Sono ledella. Se da più parti si celebra iliberico, a uno sguardo più attento emergono tutti gli interrogativi irrisolti di Madrid sul proprio futuro. La riforma del lavoro, che tra poco festeggerà il terzo anniversario, non ha avuto gli effetti sperati. Piuttosto la crescita è stata spinta, che ha aumentato la popolazione e sembra essere centraleper mantenere in piedi il sistemae sociale: il Banco de España stima, per esempio, che nei prossimi 30 anni saranno necessari fino a 24 milioni di lavoratori immigrati per incontrare le necessità delle imprese e sostenere le pensioni.El Pais parla di “insolita forza dell’economia spagnola” commentando i dati di crescita stimati dall’Ocse.