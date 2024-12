Siria secondo Mosca Bashar al-Assad ha lasciato il paese I ribelli prendono il palazzo presidenziale a Damasco | Inizia una nuova era

Leggi su Open.online

il presidentenoal-hail, dopo aver dato ordine che ci fosse un pacifico passaggio di potere. A dirlo è il ministero degli Esteri russo citato dalla Bbc.ha aggiunto che non è chiaro dove si trovi e che il ministero non ha preso parte ai colloqui sulla sua partenza. Nella notte i gruppia guida islamica hanno annunciato l’inizio di una «era» in, dopo 50 anni di governo del partito Baath. Il comando dell’esercito ha notificato agli ufficiali la caduta del regime, il Primo Ministro si dice pronto per un’eventuale procedura di «passaggio». Mohammed Ghazi Jalali ha affermato in un intervento in video che il governo è pronto a «tendere la mano» all’opposizione e a cedere le sue funzioni a un governo di transizione. «Sono a casa mia e non me ne sono andato, e questo è dovuto alla mia appartenenza a questo», ha dichiarato Jalili, come riporta il Guardian, salvo poi venire immortalato all’uscita da un hotel scortato da alcuni