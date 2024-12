Ilrestodelcarlino.it - Sanità, liste d’attesa eterno problema

Bologna, 8 dicembre 2024 – Segnalo la mia esperienza in merito alle prenotazione di una visita specialistica. Sono in lista di attesa dal 29/9/2023 (l'anno non è un refuso è proprio il 2023) per poter effettuare un test di intolleranza al lattosio. Ho cercato in più occasioni di confrontarmi con la struttura ospedaliera di Bologna preposta all'accertamento ma a tutt'oggi (4 dicembre, ndr) trascorsi oltre 14 mesi nulla è accaduto. Tuttavia non ho perso tutte le speranze di essere contattata per l'esecuzione dell'esame. Maria Angela Calamelli Risponde Beppe Boni È un refrain che alla lunga può sembrare noioso, ma qui si parla non di una prenotazione a teatro, ma delled'attesa per le visite specialistiche, quindi della salute, bene primario per tutti noi. Affrontiamo l’argomento spesso anche in questo spazio perché l'ondata delle lamentele e delle segnalazioni di situazioni critiche da parte dei cittadini è drammatica.