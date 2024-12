Ilrestodelcarlino.it - Reggia di Rivalta: al via il bando per il Laboratorio del Paesaggio

Nell’ambito dell’intervento di restauro e valorizzazione delladucale di, inserito nel più ampio Progetto Ducato Estense a Reggio Emilia, è stato indetto un- consultabile sul sito istituzionale del Comune - per lo sviluppo deldel. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 20 dicembre (ore 12). Il progetto si fonda sulla valenza “paesaggistica” del Parco ducale di, come ecosistema ecologico e complesso monumentale storico-culturale, e sulle opportunità di socialità, lavoro e benessere che ruotano intorno al tema del verde, sempre più centrale nelle politiche di sostenibilità delle città. "Fin dal suo inizio - si legge in una nota - l’intervento di restauro e valorizzazione dello storico complesso monumentale delladinon mira solo a favorire lo sviluppo turistico-culturale della città, ma anche a creare un’operazione capace di rigenerare l’area, promuovere la sostenibilità, la partecipazione e la co-progettazione civica, con particolare attenzione alla valorizzazione della comunità e al supporto delle persone più fragili".