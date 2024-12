Iodonna.it - Presentata "La Bastardella", omaggio di Dora Liguori alla soprano, grande talento della lirica e femminista ante litteram

Leggi su Iodonna.it

Roma, 6 dic. (askanews) – È stato presentatoCamera dei Deputati il libro La: vita di Lucrezia Agujari, regina del Bel Canto (Set Editrice) firmato dcant, nonché Segretario Generale dell’Unione Artisti,. Nel corsopresentazione, indetta su iniziativa dell’onorevole Grazia Di Maggio, è stata ricordata l’arte e la vita di quella che viene considerata la piùesponente del Bel Canto, inserito dall’Unesco nella Lista del Patrimonio immateriale dell’Umanità. Anna Pirozzi,guarda le foto «Non si può non ricordare la piùdi tutte le cantanti italiane che è Lucrezia Agujari detta la», ha dichiarato, «unacantseconda metà del Settecento celebrata in tutta Europa che ha alle sue spalle unatestimonianza di Mozart padre e figlio, altrimenti non sapremmo di questa suaestensione vocale che viene raccontata da tutte le critiche dell’epoca.