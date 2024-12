Sport.quotidiano.net - Pisa trionfa contro il Mantova: Moreo e Lind protagonisti in Serie B

La storia si ripete, Anzi no. Con questoogni partita fa restare di stucco. C’è chi, dopo i due segnati dai nerazzurri in 12 minuti, ha pensato: "Accipicchia! Proprio come domenica scorsa con il Cosenza, speriamo di non fare la stessa fine" e chi mente. E infatti l’incubo di un secondo pareggio consecutivo – immeritato e in rimonta – è diventato uno spettro ingombrante e malefico quando Mancuso ha siglato il pareggio-prodezza. Ma questo, come dicevamo in apertura, riesce ad andare oltre le maledizioni del calcio trovando forza e coraggio. Facciamo un passo indietro e inquadriamo la situazione. Ilera chiamato a vincere per mantenere il ritmo delle prime della classe e lo ha fatto. Ci è riuscito con pieno merito su un campo difficile dove nessuno era riuscito a portare a casa bottino pieno.