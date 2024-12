Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 dicembre 2024 e classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 9 al 15? Il Sole è ancora in Sagittario. Tra i segni privilegiati troviamo anche l'Ariete, che potrebbe vivere un ritorno di fiamma. La nuova posizione di Venere potrebbe complicare la situazione dello Scorpione. Approfondiamo.leFox 9 al 15 al: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: ritrovi la voglia di amare e avrai unafrizzante e briosa. Il partner sarà sempre dalla tua parte. Potresti dover prendere una decisione sul futuro sentimentale. Lavoro: bene coloro che lavorano in proprio. Avrai un mucchio di impegni e di cose da fare, non sottovalutare niente. Fortuna: ????? Toro - Amore: l'si presenta pessimo a causa dell'aspetto di Venere. Si fanno critiche alcune storie.