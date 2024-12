Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 32-35, Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti dopo il primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6.08 32-35: due su due ai liberi per Shengelia.Rimane fallo semplice per LeDay.Lachiede un instant replay review per un fallo antisportivo.-6.08 Fallo di LeDay ai danni di Shengelia. Contatto molto duro anche se Messina non è d’accordo con la decisione degli arbitri.-6.16 32-33: LeDay in post basso si gira e tira sulla testa di Shengelia.Dusko Ivanovic è in piedi sulla linea di fondo campo. Non può essere in panchina ma è comunque vicino alla squadra e prova a farsi sentire.-6.42 Shengelia riceve il pallone sotto canestro e subisce fallo da Nico Mannion.-7.09 30-33: taglio di Shengelia che apre nell’angolo verso Belinelli il quale va a segno con la tripla.-7.35 30-30:muove splendidamente il pallone e trova LeDay che segna la tripla centrale.