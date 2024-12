Calciomercato.it - Juventus, infortunio Cambiaso: il comunicato UFFICIALE

L’esterno bianconero si è fatto male durante il match contro il Bologna: gli esiti degli accertamenti di questa mattinaÈ durata quattordici minuti-Bologna per Andrea. Già dolorante da qualche minuto, il terzino ha chiesto il cambio ed è stato sostituito dal giovane Rouhi.: il– Calciomercato.itDistorsione alla caviglia sinistra la prima diagnosi subito dopo l’uscita dal terreno di gioco: nel tentativo di controbattere una conclusione di Ndoye, la caviglia diha fatto una torsione innaturale. Il calciatore, dopo le cure dello staff medico, ha provato per qualche minuto a stringere i denti, ma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.Questa mattina il 24enne si è sottoposto agli esami diagnositici al J-Medical per capire l’entità dell’con la sfida al Manchester City nel mirino.