Influencer di aria fritta

Ponte di Rialto, Venezia. Una moltitudine di- o aspiranti tali - bloccano la viabilità del primo pomeriggio per qualcosa di fondamentale: il selfie perfetto. Stanno, questi creativi vestiti in modo appariscente, incollati agli schermi dei loro cellulari, da cui distolgono lo sguardo solo per controllare di non cadere in acqua. Il mondo per loro è solo uno: quello che va in circolo continuo, h24, sui device che stringono fra le dita. «Si gloriano per i loro follower, ma spesso il loro destino è incerto» esordisce Walter Quattrociocchi, ordinario dell’università Sapienza di Roma, dove dirige il Centro di Data Science e Complessità per la società (Cdcs). «Ormai gli argomenti online hanno alta volatilità, gli utenti si stufano facilmente e la competitività per guadagnare è sempre più alta».