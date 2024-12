Movieplayer.it - I migliori film di Natale 2024 al cinema. Ecco quali sono le uscite più attese

Leggi su Movieplayer.it

Commedie, animazione, drammi, cinecomic e noir, come da tradizione il pubblico italiano è chiamato a scegliere i titoli che allieteranno le festività natalizie, scopriamo iche ci aspettano in sala a. Dopo qualche annata più "coraggiosa" a livello distributivo si torna alla tradizione, almeno in parte. Iltograficosarà segnato da una vasta scelta did'animazione, tante commedie (per lo più italiane) e perfino un timido ritorno al Cinepanettone. Chi non ama viaggiare con la fantasia potrà rifugiarsi nei drammi, tanti e spesso dità, in arrivo durante le festività - La stanza accanto di Almodovar ha aperto le danze che si chiuderanno col biopic su Maria Callas con Angelina Jolie - mentre gli amanti dell'horror e dei fumetti avranno a disposizione "solo" il Nosferatu versione Robert Eggers .