I 60 anni dell’Odin Teatret di Eugenio Barba | a Lecce un convegno per festeggiare e riflettere

C’era una volta il teatro di gruppo. Erano i favolosi, e terribili,Settanta. Che ne è oggi, a distanza di mezzo secolo, di questo fenomeno, e in particolare della vasta area che si riconobbe nella definizione di Terzo Teatro, coniata nel 1976 da, fondatore e direttore, una delle compagnie più importanti e longeve della scena internazionale?Dopo decenni di disattenzione critica (almeno in Italia), da un po’ di tempo si è tornati ad occuparsi di quella che sempreha chiamato “la parte nascosta dell’iceberg teatrale”. Sono soprattutto gli stessi gruppi (di diverse generazioni) che hanno ripreso a incontrarsi, anche per tentare forme di collaborazione e organizzazione comune.L’ultima occasione in ordine di tempo è stata ilinternazionale per i 60, organizzato anella prima settimana di novembre dall’Università del Salento, in collaborazione con la Regione Puglia, la FondazioneVarley e il LAFLIS-Living Archive of Floating Islands (di cui ho già parlato in questo blog).