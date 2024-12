Sport.quotidiano.net - Hockey pista donne Serie A. La Rotellistica sfida l’imbattibile Matera

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arriva la mission impossible per la SascoScandianese che nel campionato diA oggi alle 18 affronta la trasferta più difficile della stagione, quella di, squadra imbattuta in Italia da tre anni. "Per me è sempre una bella emozione tornare in Basilicata - dice Mili Yacanto, una delle due argentine di Scandiano -è stata la mia prima squadra italiana, là ho iniziato a conoscere l’europeo e sono rimasta molto legata; dopo la mia esperienza in Spagna, ora vorrei far crescere la Scandianese". Sasco con i portieri Teli e Pisati, gli esterni Berti, il giocatore-allenatore Calia, Yacanto, Gimeno, Gallotta e Giardina gli esterni.