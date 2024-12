Spettacoloitaliano.it - Come finisce Legacy of Lies Gioco d’Inganni: finale spiegazione del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

of, trama eofè un2020 diretto da Adrian Bol. Action movie con protagonista Scott Adkins, noto per essere stato Yuri Boyka nella saga “Undisputed”, campione di kickboxing e teakwondo. L’attore britannico interpreta Martin Baxter, ex agente dell’MI6. Ilha ricevuto numerosi premi e nomination in diverse categorie, tra cui il vincitore del premiomiglior lungometraggio britannico ai premi del London IndependentFestival. Il thriller racconta la storia di un ex agente dell’MI6 che viene coinvolto in una pericolosa trama di spionaggio internazionale.of. La trama, ile ladeloftrama completaL’agente dell’MI6 Martin Baxter ha lasciato l’agenzia 10 anni fa, quando un’operazione finita male è costata la vita di sua moglie.