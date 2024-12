Liberoquotidiano.it - "Chi ha venduto più case". Casa a Prima Vista, la classifica sconvolgente

è uno degli show più seguiti del palinsesto televisivo italiano. Corso di queste prime tre stagioni, Gianluca Torre, Ida Di Filippo, Marianna D'Amico, Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu sono stati in grado di far incollare i telespettatori a Real Time. Il motivo? Il programma è un successo e gli agenti immobiliari sono bravissimi. Ma chi è il più bravo di tutti? Per scoprire è necessario fare una semplice ricerca su Google. Nella pagina di Wikipedia dedicata a, è riportata una specialeche elenca il numero delle vittorie - ovvero levendute - dagli agenti immobiliari dello show. Al primo posto troviamo Biscottino - aka Gianluca Torre -, con 29 punti. A seguire - a pari merito - Ida Di Filippo e Marianna D'Amico. Sotto il podio ci sono Corrado Sassu a 17 e il tandem Blasco Pulieri-Nadia Mayer a 18 punti.