Tpi.it - Buona Immacolata 2024: frasi e immagini da mandare su WhatsApp oggi, 8 dicembre

davia, 8, domenica 8, è la festa dell’. Siete alla ricerca di qualche frase o immagine adatta per fare i vostri auguri difesta dell’ad amici o parenti? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito un elenco di, citazioni eutilizzabili per i vostri auguri digitali.Non c’è festa senza luci e Natale senza. Buon 8.Con l’augurio di passare questa giornata importante con l’affetto e il calore della tua famiglia.Con l’augurio di trascorrere una giornata felice e che la luce di Maria possa guidarti nei giorni bui..Attraverso Maria possiamo entrare nel Santissimo Natale, accogliamola, sarò la sua luce a guidarci con tutto l’amore che ci occorre! Buon 8a tutti!Buon 8amico mio, ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità, auguri!Ti auguro che questi giorni di festa ti portino tanti momenti felici e indimenticabili.